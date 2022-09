Calciomercato Napoli 2022-2023: tutti gli acquisti e le cessioni

Tutti i movimenti del Napoli nel calciomercato estivo 2022-2023:

Acquisti

Rossi (Milan, a), Sahli (svincolato, a), Raspadori (Sassuolo, a), Ndombele (Tottenham, c), Simeone (Verona, a), Sirigu (Svincolato, p), Kim (Fenerbahce, d), Ostigard (Brighton, d), Olivera (Getafe, d), Kvaratskhelia (Dinamo Batumi, a), Contini (Vicenza, p), Gaetano (Cremonese, c), Zerbin (Frosinone, a), Palmiero (Cosenza, c), Costa (Parma, d), Zedadka (Charleroi, c)

Cessioni

Ambrosino (Como, a), Costa (Foggia, d), Fabian Ruiz (Psg, c), D'Ursi (Foggia, a), Costanzo (Alessandria, d), Petagna (Monza, a), Folorunsho (Bari, c), Luperto (Empoli, d), Ferrari (Vicenza, a), Mezzoni (Ancona, d), Mertens (scadenza contratto, c), Vergara (Pro Vercelli, c), Saco (Pro Vercelli, c), D'Agostino (Juve Stabia, a), Cioffi (Pontedera, a), Insigne (Toronto, a), Ghoulam (scadenza contratto, d), Malcuit (scadenza contratto, d), Tuanzebe (Manchester United, d), Sgarbi (Renate, a), Ospina (scadenza contratto, p), Machach (Ionikos, c), Labriola (Taranto, c).