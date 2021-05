Calciomercato Napoli 2021-2022: trattative, acquisti e cessioni

Tutti i movimenti e le voci sul calciomercato del Napoli 2021-2022:

Acquisti: Ounas (Crotone, a), Tutino (Salernitana, a), Gaetano (Cremonese, c), Luperto (Crotone, d), Ciciretti (Chievo, c), Malcuit (Fiorentina, d), Palmiero (Chievo, c), Folorunsho (Reggina, c), Machach (VVV-Venlo, c), D'Ignazio (Turris, d), Zerbin (Pro Vercelli, a)

Cessioni: Bakayoko (Chelsea, c), Hysaj (fine contratto, d), Maksimovic (fine contratto, d)

Trattative: Sepe (Parma, p), Emerson Palmieri (Chelsea, d), Zappacosta (Chelsea, d), Faraoni (Verona, d), Dalot (Manchester United, d), Senesi (Feyenoord, d), Muldur (Sassuolo, d), D'Ambrosio (Inter, d), Pau Torres (Villarreal, d), Saliba (Arsenal, d), Pedraza (Villarreal, d), Alex Moreno (Betis, d), Basic (Bordeaux, c), De Paul (Udinese, c), Zaccagni (Verona, c), Kaio Jorge (Santos, a).