Top 50 gol nel 2022: Osimhen sul podio, Kvara decimo

Due napoletani nella top 50 Dazn dei gol più belli in Serie A nel 2022. Entrambi sono di questo folgorante inizio di stagione. Victor Osimhen si è classificato secondo con la pesantissima rete che ha regalato la vittoria al Napoli nel finale della sfida con la Roma all'Olimpico. Lanciato da Politano, il nigeriano ha bruciato Smalling in velocità e ha trovato un angolo pazzesco per battere Rui Patricio.

Soddisfazione anche per Kvicha Kvaratskhelia, che ottiene il decimo posto con il gol messo a segno nella sua prima uscita allo Stadio Maradona, contro il Monza. Il georgiano ha raccolto ai venti metri un pallone toccato da Zielinski, ha superato un avversario accentrandosi e ha fatto partire un destro a giro per il vantaggio dei partenopei, che alla fine vinceranno per 4-0.

La classifica dei 50 gol più belli è stata vinta da Theo Hernandez con il gol all'Atalanta, un coast to coast formidabile. Al terzo posto, dientro Osimhen, si è piazzato Olivier Giroud, con la sforbiciata allo Spezia.

Ecco la video-sequenza delle dieci reti montata da Dazn italia