Calciomercato, Sky: "Napoli-Raspadori, ci siamo"

Sarebbe in dirittura d'arrivo un altro colpo in casa Napoli. Secondo Sky Sport, infatti, Napoli e sassuolo sarebbe vicinissime a raggiungere l'accordo dopo l'ultimo rilancio della società azzurra: 5 milioni di prestito oneroso e obbligo di riscatto a 25 più altri 5 milioni di bonus.

La redazione di Fantacalcio.it parla di accordo raggiunto e uomini mercato a lavoro solo per limare gli obiettivi da raggiungere per far scattare i bonus. Il Napoli si troverebbe così vicino ad annunciare un triplo colpo: Simeone, Ndombele e Raspadori. L'attaccante argentino è in città da giorni e attende solo l'annuncio per prendere parte agli allentamenti, mentre il centrocampista francese è atteso in Italia per le visite mediche.

Con l'acquisto di Raspadori, Spalletti avrà una variante tattica. Potrà, infatti, passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1, con il giovane attaccante della nazionale che potrebbe alternarsi con Zielinsky nel ruolo di sottopunta alle spalle di Osimhen. Ma non è detto che il tecnico azzurro abbandoni definitivamente il 4-3-3, visto che Raspadori potrebbe essere anche un'alternativa sulle fasce.

Se questi tre colpi dovessero andare a segno, Cristiano Giuntoli dovrebbe, poi, mettersi al lavoro in uscita. Ci sarebbe da chiudere il passaggio di Fabian Ruiz a Psg, ma andrebbe piazzato anche Ounas che sulle fasce sarebbe ancora più chiuso. In dubbio anche la posizione di Diego Demme, al momento unica alternativa di ruolo a Lobotka, seppur con caratteristiche molto diverse, come vertice basso del centrocampo. Il centrocapista tedesco potrebbe essere sacrificato in quanto Spalletti potrebbe anche piazzare in quella posizione Anguissa o Ndomble e dare maggiore spazio a Gaetano, che restarà in azzurro, così come Zerbin.