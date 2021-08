Il Parma annuncia Tutino: ufficiale colpo in uscita del Napoli

L'attaccante, lo scorso anno in forza alla Salernitana, è stato ceduto ai ducale con la formula del prestito con obbligo di riscatto tra 12 mesi.

La notizia si rincorreva da giorni e aveva preso forma con l'arrivo a Parma di Gennaro Tutino. Adesso, la notizia è ufficiale e a darla è lo stesso club ducale che annuncia di aver raggiunto l'accordo con il Napoli per il presito dell'attaccante con obbligo di riscatto per un cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. Soldi che il Napoli potrebbe utilizzare per piazzare uno dei colpi attesi da Spalletti: un terzino sinistro e un centrocampista.

"Il Parma Calcio 1913 comunica l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con obbligo di riscatto del calciatore Gennaro Tutino (Napoli, 20/08/1996) dal S.S.C. Napoli", il messaggio postato sul sito del Parma. Per l'attaccante si chiude quindi l'esperienza nella squadra della sua città, con il curioso particolare di non aver mai disputato nessuna gara ufficiale.

Classe '96, Tutino nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Salernitana, risultando decisivo per la promozione dei granata con 13 goal in 36 partite. La società campana avrebbe voluto il giocatore anche in questa stagione, ma nonostante i tentativi a spuntarla è stata il Parma.

