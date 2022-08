Tifosi Serie A, Napoli meglio della Roma: è quarto

Il Napoli è quarto nella speciale classifica italiana per numero di tifosi. Un dato che ogni anno viene analizzato dalla ricerca di Sponsor Value di StageUp e Ipsos. Gli azzurri sono seguiti da 2,6 milioni di supporter, con una crescita del 2 per cento rispetto alla stagione precedente. Meglio della squadra partenopea fanno registrare Juventus (8 milioni), Milano (4,1 milioni) e Inter (3,9). Queste tre società detengono, da sole, il 67 per cento del tifo in Italia.

Il Napoli precede il classifica la Roma (1,8 milioni) e con i giallorossi finiscono le squadre "milionarie". Secondo la ricerca, infatti, dal sesto posto, occupato dalla Fiorentina, il numero di tifosi scende a 621mila. In generale il calcio italiano non appere ingrande salute. La stagione 2021/22 ha fatto registrare 24,5 milioni di appassionati, in calo del 2,6 per cento rispetto all'ultima annata pre-pandemia, quella 2018/19.

In questo scenario, però, c'è anche chi riesce a incrementare, come riporta il portale Calcio e Finanza: si segnalano la Fiorentina (+10 pe cento), il Torino (+8 per cento, 450 mila) e l’Udinese (+16 per cento, 179 mila).