Lavori completati al Maradona: tutto pronto per il Monza

Si concludono oggi, in anticipo sul cronoprogramma per consentire l'esordio casalingo del Napoli in campionato, i lavori di riqualificazione edilizia, miglioramento impiantistico e ridefinizione della sala stampa e del "miglio azzurro" dello stadio Maradona. Lo comunica la Regione Campania in vista del match contro il Monza di domenica pomeriggio. L'intervento ha interessato la zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi (quello ospiti completamente ristrutturato). I lavori sono stati eseguiti dall'Arus grazie a uno stanziamento complessivo da parte della Regione Campania di ulteriori 1,5 milioni di euro. "Ancora un importante finanziamento da parte della Regione - sottolineano da palazzo Santa Lucia - dopo i circa 25 milioni investiti per lo stadio San Paolo/Maradona per il grande evento delle Universiadi 2019". (Dire)