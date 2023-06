Calcio Napoli, per la panchina spunta l'idea Paulo Sousa

Ci sarebbe anche Paulo Sousa tra i primi nomi valutati da Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il nome del tecnico portoghese, attualmente sotto contratto con la Salernitana, sta rimbalzando da più parti. Per il corriere dello Sport, l'ex tecnico della Fiorentina sarebbe in una rosa di tre nomi, composta anche da Rudi Garcia e Galtier, dal quale uscirà il successore di Luciano Spalletti.

Dal suo profilo Twitter, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni addirittura azzarda che "domani potrebbe essere dato l'annuncio di Sousa". Più accorta la Gazzetta dello Sport secondo la quale l'incontro con il patron del Napoli non sarebbe stato definitivo ma solo conoscitivo. In ogni caso, ci sarebbe da superare l'ostacolo, non insormontabile, del legame con i granata. Appena qualche giorno fa il ds Morgan De Santis aveva annunciano che pur avendo esercitato la clausola per il rinnovo, la società guidata da Iervolino avrebbe concesso a Paulo Sousa una finestra per poter decidere se abbracciare altri progetti.

Sousa, 53 anni ad agosto, è subentrato sulla panchina della Salernitana a stagione in corso, sostituendo Davide Nicola. In 16 partite, ha vinto quattro volte, ottenuto nove pareggi e perso soltanto in tre circostanze. In carriere ha allenato anche la Fiorentina, il Bordeaux, la nazionale polacca e il Flamengo.