Bacoli si colora d'azzurro: il Napoli 'scende' in spiaggia a Miliscola | FOTO

"Bacoli si colora di azzurro. E così il Napoli scende in spiaggia. Tante bandiere, cori da stadio in filodiffusione. A Miliscola è possibile sdraiarsi accanto a Spalletti, Oshimen, Kim o Di Lorenzo. È uno spettacolo. Il litorale di Bacoli si trasforma nello stadio Diego Armando Maradona. Con Miseno sullo sfondo. E Procida sull’orizzonte. Un clima di festa, molto suggestivo. Da vivere, al lido Saturday. Complimenti a chi ha allestito questo spettacolo sul nostro arenile. A due passi dal mare. Cielo e mare, tutto azzurro". E' quanto scrive in un post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione per commentare l'iniziativa di una spiagga locale per celebrare le imprese sportive del Napoli.

"La città si prepara alla grande festa. Sono in tanti i tifosi che stanno preparando addobbi belli, emozionanti, colorati. C’è clima di grande attesa. Ognuno può contribuire a rendere magici i giorni che verranno. Perché lo scudetto non è solo la vittoria del campionato di calcio. Qui, a Napoli, deve stimolare emulazione. Possiamo essere primi. Dobbiamo alzare la testa. Insieme, sarà meraviglioso. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.