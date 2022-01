Napoli, due azzurri in quarantena domiciliare: l'annuncio del club partenopeo

Uomini sempre più contati per Luciano Spalletti a cinque giorni dal big match di campionato contro la Juventus. Kevin Malcuit e Andrea Petagna, infatti, sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia.

I due azzurri - riferisce il Napoli sui propri canali ufficiali di comunicazione - sono entrambi entrati in contatto con persone positive al Covid-19.

