Febbre da Scudetto: la formazione del Napoli appesa ai balconi dei palazzi (FOTO)

Dopo le sagome per strada ai quartieri spagnoli, anche altre strade di Napoli si preparano a celebrare gli azzurri del possibile terzo scudetto. Lungo corso Novara gli undici titolari di Spalletti sono stati “stesi” come gli indumenti messi ad asciugare al sole.

Le immagini degli eroi del San Paolo campeggiano su un palazzo con la consueta disposizione tattica, il 4-3-3 che anche alle finestre non deve essere toccato per non cambiare gli equilibri magici che stanno guidando gli azzurri allo storico titolo.