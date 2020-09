Tamponi Covid-19 per calciatori e staff del Napoli: il risultato

Tutti negativi. Giocatori e staff tecnico del Napoli hanno ricevuto il risultato dei loro tamponi per Covid-19, esame al quale si erano sottoposti ieri mattina. Confermate, dunque, le amichevoli in programma: stasera contro il Pescara e contro lo Sporting Lisbona in Portogallo.

Il test a calciatori e staff veniva dopo l'ufficialità della positività di Aurelio De Laurentiis e di sua moglie, arrivata ieri mattina. Il patron è intanto in isolamento domiciliare nella sua abitazione romana da ieri.

La squadra continuerà (è il protocollo e vale per tutti i club) ad essere controllata regolarmente come da prescrizioni sanitarie due volte a settimana, il martedì e il giovedì.

