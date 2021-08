Napoli, un calciatore azzurro positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale

Il difensore Filippo Costa, sceso in campo in Polonia contro il Wisla Cracovia, è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato questa mattina, dopo aver accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro

Il difensore del Napoli Filippo Costa, sceso in campo ieri in occasione dell'amichevole in Polonia contro il Wisla Cracovia, è risultato positivo al Covid-19 in seguito ad un tampone molecolare effettuato questa mattina, dopo aver accusato dei sintomi.

Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro in Abruzzo, dove la comitiva partenopea è giunta intorno alle 13.

Il gruppo azzurro - come rende noto il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale - continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali.

Quello di Costa è il primo caso di positività al Covid della nuova stagione per il club partenopeo.