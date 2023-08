Cajuste e quella particolare statistica in Ligue 1 che fa ben sperare...

Emerge un'interessante statistica su Jens Cajuste, quello che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere il prossimo acquisto del Napoli.

Lo svedese dello Stade Reims - come rileva Opta - tra i centrocampisti della Ligue 1 2022/23, è stato quello che ha segnato più gol subentrando a gara in corso: tre reti, tutte realizzate dall’inizio dell’anno solare 2023.

Un dato che fa ben sperare in proiezione azzurra, visto che almeno in partenza Cajuste dovrebbe occupare il ruolo di vice-Anguissa, cosa che potrebbe vederlo spesso subentrare a match in corso.