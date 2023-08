Cajuste si regala il Napoli per il suo 24esimo compleanno

E' sicuramente una giornata speciale quella di oggi per Jens-Lys Michel Cajuste. Lo svedese compie, infatti, oggi 24 anni, essendo nato a Goteborg il 10 agosto del 1999.

Non poteva esserci compleanno migliore per il centrocampista proveniente dallo Stade Reims. Per lui arriva la grande occasione della carriera con l'approdo al Napoli. E proprio in queste ore potrebbe anche arrivare l'ufficialità del suo passaggio al club azzurro, per spegnere al meglio le 24 candeline.