Calciomercato Napoli, Cajuste a Roma per le visite mediche con il club azzurro

Comincia l'avventura azzurra di Jens Cajuste. Il centrocampista, proveniente dalla squadra francese dello Stade Reims, è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche con il Napoli presso la clinica Villa Stuart.

Lo svedese, che compirà 24 anni domani, sarà il rinforzo in mediana che Rudi Garcia attendeva per colmare il vuoto in organico lasciato dall'addio di Ndombele.

Per lui, dopo il superamento delle visite mediche, è pronto un contratto quinquennale.