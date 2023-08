Calciomercato Napoli, dalla Francia: "Accordo con il Reims per Cajuste. Pronte le visite mediche"

Il Napoli sarebbe ad un passo dal consegnare un rinforzo a centrocampo a Rudi Garcia. E' quanto riferiscono dalla Francia nelle ultime ore.

Gli azzurri avrebbero messo le mani su Jens Cajuste, nazionale svedese classe 1999 attualmente in forza allo Stade Reims, squadra che milita in Ligue 1. Secondo quanto riferisce FootMercato il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo con la società transalpina per il trasferimento dell'ex Midtjylland all'ombra del Vesuvio. Pronte anche le visite mediche per il giocatore.

Cajuste, 23 anni nelle prossime ore, è nato in Svezia da padre haitiano-americano e madre scandinava. All'età di 5 anni si è trasferito con la famiglia in Cina, dove ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio. 188 cm, ambidestro, dovrebbe essere lui il centrocampista fisico che chiedeva Rudi Garcia. Nella scorsa stagione con la maglia del Reims ha collezionato 33 presenze e 4 reti tra campionato e coppa nazionale.