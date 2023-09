"Napoli città fantastica e club fantastico. Anguissa mi ha impressionato"

"È successo molto velocemente. Tutto è stato completato in una settimana. La città è fantastica e il club è fantastico. I giocatori del Napoli sono di un altro livello". Così Jens Cajuste, dal ritiro della Svezia, ha parlato ai microfoni di Expressen di queste sue prime settimane da giocatore del Napoli.

"Per entrare e contribuire c i saranno occasioni. Sono rimasto un po' sorpreso quando ho saputo dell'interesse degli azzurri, ma quando l'ho capito ne sono rimasto affascinato ed estremamente felice. Mi ha impressionato i l livello dei giocatori. Vanno molto veloce tatticamente e tecnicamente. Più veloce del solito. Questa è probabilmente la differenza più grande e la concorrenza è enorme. Non è facile, ma è anche un'occasione per imparare", ha detto il centrocampista azzurro.

Cajuste ha parlato anche della sua partita d'esordio, non facile, contro il Frosinone: "Ovviamente è stato un inizio difficile per me. Non conoscevo bene i giocatori, ma nel calcio succede. Adesso me lo sono lasciato alle spalle. Si sente la pressione, ma preferisco sentirla, piuttosto che il contrario. Ho seguito molto il Napoli in questi anni, soprattutto l'anno scorso quando andò benissimo".