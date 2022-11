Buffon: "Il Napoli sembra una macchina perfetta e inarrestabile. Hanno gioia di sciorinare calcio"

"La Juve, secondo me, quando ripartirà il campionato, sarà una squadra da tener d'occhio perché con la rosa al completo, può fare paura. Adesso parlare di una possibilità di rimonta in campionato mi sembra fuori luogo, perché per dar modo a questa rimonta dovrebbero accadere due cose: la prima è che la Juve dia continuità agli ultimi risultati, e questo lo può fare perchè le potenzialità le ha. L'altra è che il Napoli si inceppi e vedendo la squadra nei primi 4-5 mesi sembra una macchina inarrestabile e perfetta. È chiaro che l'abitudine a vincere e a stare in certe posizioni, può giocare un ruolo fondamentale. Io credo, però, che quest'anno in Spalletti stesso, nei ragazzi e nella piazza di Napoli ci sia una felicità, una gioia, una consapevolezza anche di essere forti, una grande gioia di giocare e sciorinare calcio, che altre volte non ho visto". Così l'ex portiere della Nazionale e della Juventus, oggi al Parma, Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione "Radio anch'io lo sport", della lotta al vertice in Serie A e della stagione del Napoli.

L'ex campione del Mondo 2006 ha parlato anche del collega Meret: "Devo dire che sta facendo una stagione eccezionale a Napoli, insieme alla squadra. Quando poi la squadra va bene, tutto aiuta".