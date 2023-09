Braga-Napoli, la formazione ufficiale azzurra: le scelte di Garcia

Rudi Garcia non riserva grandi sorprese nella formazione ufficiale che scenderà in campo dal primo minuti in occasione dell'esordio stagionale in Champions League contro il Braga.

In difesa torna la coppia Rrahmani-Juan Jesus. Olivera e Politano vincono i ballottaggi con Mario Rui e Raspadori.

Questo l'undici titolare azzurro: (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.