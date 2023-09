Mercoledì 20 settembre il Napoli farà il suo esordio stagionale nella Champions League 2023/2024 scendendo in campo in casa del Braga per il primo match del gruppo C. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21.00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity, Now Tv e Sky Go.