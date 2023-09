Napoli, Garcia: "Sono sereno e tranquillo. La Champions è diversa dal campionato"

"Non credo ci sia qualcosa che non vada. Siamo quinti in campionato e vogliamo essere più su, questo è certo. La Champions, però, è un'altra cosa. Siamo qui per vincere. Abbiamo fiducia, ambizione e determinazione. Conosciamo bene alcuni calciatori del Braga, che hanno giocato in Francia. Hanno giocatori di qualità. Noi vogliamo iniziare bene il girone di Champions ed essere continui sin dai primi minuti. Io sono sereno e tranquillo. Se ho sentito il presidente e anche lui è tranquillo? Io l'ho sentito, chiedetelo a lui se è sereno. Non sono deluso nè sorpreso da questo inizio di campionato. La squadra deve conoscere me, io devo conoscere la squadra". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Braga-Napoli, analizzando il momento della squadra azzurra.

Dove migliorare

"Dobbiamo essere più efficaci. Nelle ultime due partite non abbiamo preso molto la porta. E poi dobbiamo essere in grado di finire le partite senza prendere gol. In quattro partite abbiamo preso 5 gol, ma subito 8 tiri nello specchio della porta. Se concediamo poco, faremo dei 'clean sheet' e avremo più possibilità di vincere le partite. La condizione fisica? Le statistiche contro il Genoa sono state di gran lunga migliori nel secondo tempo. Se la squadra non stesse bene fisicamente, questo non sarebbe possibile".

Osimhen e Kvaratskhelia

"Victor aveva iniziato molto bene con 3 reti in due partite, poi nelle ultime due non ha segnato. Speriamo che già con il Braga torni al gol. Kvhicha è stato un po' frenato durante la preparazione da un infortunio. Io lo voglio tranquillo e sereno. Ci ho parlato. Non vede l'ora di essere decisivo con un gol, perchè è un po' di tempo che non lo fa. Ma può essere decisivo anche con un assist, come ha fatto con il Sassuolo".

Natan

"Abbiamo approfittato della sosta per le nazionali per farlo lavorare. Quando è arrivato aveva un problema al ginocchio che ora sembra essere sparito. E' vicino ad essere pronto, io voglio metterlo nelle migliori condizioni".

Mario Rui: "C'è un pessimismo esagerato. La squadra è coesa e sta bene fisicamente. Siamo carichi a mille"

Insieme a Garcia in conferenza stampa ha parlato anche Mario Rui, che in Portogallo è di casa: "Noi siamo sempre pronti per fare il nostro meglio. Non credo sia un momento difficile, si tratta di due partite. Le abbiamo analizzate, abbiamo sbagliato gli ultimi 30 minuti con la Lazio e i primi 60 con il Genoa. La squadra è unita, siamo carichi a mille e vogliamo vincere. L'anno scorso le squadre erano prese di sopresa quando ci affrontavano, quest'anno sono più preparate. Tocca noi calciatori migliorare. Mi sembra esagerato parlare di momento difficile, sentire questo pessimismo. Si tratta di due partite. Speriamo già col Braga di vincere e far cambiare questa percezione. Il gruppo è coeso, è lo stesso dell'anno scorso. Non ci sono problemi. Tra squadra e staff siamo molto uniti, ci troviamo bene. La condizione fisica della squadra è buona. Lo mostrano anche i test che facciamo. E' solo una percezione esterna. Marcatura a uomo su calcio d'angolo? E' una coincidenza se abbiamo preso gol a Genoa su palle inattive. A uomo o a zona cambia poco, ma sicuramente dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto".