Garcia: "Abbiamo fatto una buona partita nel complesso. L'importante era vincere"

"Abbiamo fatto nel complesso una buona partita. L’importante era vincere. Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo stati anche sfortunati. Nel secondo tempo avevamo iniziato anche bene, poi il Braga è salito di più, ha attaccato con più uomini. Dobbiamo migliorare sotto porta. Potevamo raddoppiare in più occasioni. Abbiamo subito un po’, ma poi abbiamo trovato il gol vittoria che ci ha consentito di centrare il nostro obiettivo. Spero che in futuro segneremo più gol quando avremo così tante opportunità". Così Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa al termine di Braga-Napoli.

"Vincere una partita di Champions non è mai facile. Siamo l’unica squadra italiana ad averlo fatto. Ricordo anche che ho perso Rrahmani dopo pochi minuti, che ha bruciato anche uno slot per i cambi. E’ una vittoria del gruppo, sono soddisfatto di tutti quelli che sono entrati. Il Braga è una squadra di qualità. Con questa vittoria siamo in testa alla classifica del girone, ora prepariamo una bellissima gara in casa contro il Real Madrid davanti ai nostri tifosi", ha aggiunto il tecnico azzurro.