Napoli, vittoria all'esordio in Champions: un autogol regala il successo agli azzurri

Alla fine quello che conta sono soprattutto i tre punti conquistati all'esordio nel girone di Champions League. Ma la prestazione del Napoli sul campo del Braga lascia ancora numerose perplessità. Gli azzurri riescono ad avere la meglio sui portoghesi per 2-1 grazie ad un autogol all'88 di Niakatè, ma l'ultima mezz'ora degli uomini di Garcia preoccupa. Troppa sofferenza e troppe disattenzioni, al cospetto di un avversario apparso non irresistibile.

Le scelte di Garcia

Rudi Garcia non riserva grandi sorprese nella formazione ufficiale in campo dal primo minuto. In difesa torna la coppia Rrahmani-Juan Jesus. Olivera e Politano vincono i ballottaggi con Mario Rui e Raspadori.

Nel primo tempo accade di tutto: Rrahmani si fa male, Di Lorenzo la sblocca

Fioccano le occasioni da una parte e dell’altra nei primi 45’ di gioco. Il Napoli sfiora subito il vantaggio con Osimhen, che non approfitta di un regalo di Fonte calciando sul portiere del Braga Matheus. Successivamente l’estremo difensore lusitano salva nella stessa azione su colpo di testa del nigeriano prima e di capitan Di Lorenzo poi. Problemi per Rrahmani, che al 13’ alza bandiera bianca sostituito da Ostigard. Il norvegese, poco dopo una traversa colpita dal solito Osimhen, sfiora l’autogol dopo uno svarione difensivo. A sbloccare il match è poco prima dell'intervallo capitan Di Lorenzo che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova la rete con una sventola che finisce sotto la traversa.

Ripresa da ‘otto volante’: un autogol regala la vittoria agli azzurri

Anche nel secondo tempo le emozioni sono molteplici. Il Napoli sfiora il gol del raddoppio in contropiede con Osimhen, servito in profondità da Kvaratskhelia, poi il Braga spreca con Horta. Al 65' Garcia tira fuori il georgiano, che sembrava in fiducia nella ripresa, e Politano per Elmas e Raspadori. Gli azzurri, di fatto, smettono di essere pericolosi e subiscono il ritorno dei portoghesi. Zielinski fallisce il raddoppio al minuto 73, poi all'84' il Braga pareggia con Bruma, a cui Juan Jesus lascia molto spazio, che di testa batte Meret. All'88' Niakatè infila nella sua porta un cross di Zielinski, regalando il 2-1 ai partenopei. Nel finale i lusitani ci provano ancora e colpiscono il palo al 95' con Pizzi. Ma Di Lorenzo e compagni riescono a portare a casa il match.

Esordio per Natan nel finale

Allo scadere è arrivato anche il tanto atteso esordio di Natan, che ha sostituito Zielinski nei minuti di recupero. Il brasiliano si è sistemato in una difesa a cinque, tra il connazionale Juan Jesus e Olivera.

Tribuna per Cajuste: problema fisico per lo svedese

Jens Cajuste non era in panchina in occasione del match contro il Braga. Il centrocampista scandinavo ha accusato un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dall'incontro.

Il tabellino

Braga (4-3-3): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja (85' Marin); Vitor Carvalho (67' Zalazar), Al-Musrati, R. Horta; Djalo (77' Banza), Bruma, Abel Ruiz (86' Pizzi). All. Artur Jorge.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (13' Ostigard), Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (90' Natan); Politano (66' Raspadori), Osimhen (90' Simeone), Kvaratskhelia (66' Elmas). All. Garcia.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: 45'+1 Di Lorenzo, 84' Bruma, 88' Niakatè (aut.)

Note: ammoniti Anguissa, Osimhen, Djalo, Politano, Fonte, Raspadori, Olivera, Juan Jesus.

Il Real di Ancelotti vince in pieno recupero nell’altro match del girone

Finisce 1-0 l’altro match del gruppo fra Real Madrid e Union Berlino. Gli spagnoli riescono ad avere la meglio al Bernabeu sulla squadra di Bonucci. Decisivo un gol al 94' di Jude Bellingham, il colpo di mercato estivo delle 'merengues' che hanno sborsato oltre 100 milioni di euro per strapparlo al Borussia Dortmund.

Youth League, esordio con sconfitta per gli azzurrini

Sconfitta di misura per il Napoli nell’esordio della Youth League 2023/2024. Gli azzurri di mister Andrea Tedesco sono scesi in campo alla "Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga" dove hanno perso per 1-0 contro i padroni di casa. Decisiva una rete di Noro dopo circa 10 minuti di gioco. La squadra partenopea ha avuto più occasioni per siglare il gol del pareggio, ma i tentativi si sono infranti sull'opposizione dell'estremo difensore avversario Carvalho.