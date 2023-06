La Coca Cola lancia la bottiglia con l'immagine di Kvaratskhelia: sarà disponibile solo in Georgia

La Coca Cola lancia la bottiglia con l'immagine di Khvicha Kvaratskhelia. La Ssc Napoli ed il noto brand, global partner del club azzurro, hanno raggiunto un accordo per la realizzazione di queste particolari bottiglie, da 500 ml, in edizione limitata.

Quelle che si annunciano già come un oggetto da collezione, saranno disponibili nalle prossime settimane solo in Georgia e faranno parte di un progetto a supporto della 24esima edizione dei campionati Europei Under 21, che si disputeranno proprio in Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio 2023.