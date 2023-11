Esordio in campionato e Champions per il Napoli di Mazzarri: le previsioni dei bookmakers

Walter Mazzarri e il Napoli si riabbracciano, ma potrebbe essere un inizio in salita quello della seconda avventura del tecnico in azzurro.

Parlando di esordi, il precedente è positivo: nel 2009 il toscano arrivò a stagione inoltrata sostituendo Donadoni e alla prima vinse 2-1 in casa contro il Bologna.

Il match d'esordio in campionato questa volta lo vedrà impegnato a Bergamo con l’Atalanta, dove in quota regnano incertezza e equilibrio: il «2» si gioca a 2,60 su William Hill e Betflag.

Esordio non agevole neanche in Champions League, dove Walter e il suo Napoli saranno impegnati a Madrid contro il Real di Ancelotti. I bookmaker vedono il successo alla prima in Europa a 5 per il neo-allenatore dei campani, mentre è a quota 4,20 un pareggio esterno, risultato che chiuse l’ultimo confronto diretto tra i due allenatori nel 2019: Mazzarri allora allenava il Torino e Ancelotti proprio il Napoli.