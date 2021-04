Tegola per Pirlo, Bonucci positivo al Covid: Juve-Napoli a rischio per il difensore

Brutte notizie per il tecnico bianconero in vista della ripresa del campionato

Brutta tegola per la Juventus e per il tecnico Andrea Pirlo. Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per Covid-19 che è risultato positivo.

Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare, come reso noto dal club piemontese.

Il difensore bianconero rischia seriamente di saltare il recupero di campionato contro il Napoli, in programma mercoledì prossimo a Torino.