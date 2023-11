Napoli-Union Berlino, Bonucci sul Maradona: "E' sempre bello giocare in questo stadio caldissimo"

"E' sempre bello giocare in questo stadio caldissimo. Per noi è un periodo brutto, ma può essere la partita che cambia la stagione". Così il difensore dell'Union Berlino Leonardo Bonucci, in un'intervista rilasciata allo stadio Maradona a Sky Sport, ha parlato del match di Champions League che questa sera vedrà la sua squadra contrapporsi al Napoli.

L'ex bianconero ha parlato anche della lotta al vertice in Italia: "Il Napoli si è ripreso, diverte meno ma è più cinico. La Juve è forte, non avevo dubbi che facesse questa stagione, sento ancora i miei ex compagni e senza coppe è più facile gestire le forze. Nostalgia dell’Italia? C’è ma è stata una scelta fatta anche in previsione del futuro”.