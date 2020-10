Boniek: "Juve-Napoli una barzelletta. Milik deve giocare, trovi un accordo intelligente con gli azzurri"

"Milik è in forma e vorrebbe giocare. Spero che possa trovare un accordo intelligente con il Napoli. Litigare non serve, meglio il buon senso. Almeno da gennaio deve giocare, perché altrimenti andare all'Europeo diventa difficile. Credo che Arek debba ricordarsi che negli ultimi anni il Napoli gli è stato vicino durante gli infortuni. E' una questione di soldi". Così Zibì Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato ai microfoni di Radio Rai nel corso della trasmissione "Radio Anch'io lo Sport".

L'ex calciatore di Juventus e Roma ha parlato anche di quanto accaduto in Italia con il caso Juve-Napoli: "Il Napoli non è partito e la Juventus era in campo ad aspettare l'avversario, una barzelletta".