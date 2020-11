Bologna-Napoli: Gattuso conferma il 4-2-3-1, Mario Rui e Ghoulam finiscono in tribuna

Gennaro Gattuso conferma il 4-2-3-1 per la sfida contro il Bologna. Il tecnico del Napoli sceglie Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. In porta Ospina vince il ballottaggio con Meret.

A sinistra in difesa gioca Hysaj. Mario Rui e Ghoulam finiscono a sorpresa in tribuna, ufficialmente per scelta tecnica.

Questo l'undici azzurro in campo dal primo minuto: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.