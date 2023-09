Bologna - Napoli, formazioni ufficiali: sciolto il dubbio in difesa

Sarà Natan e non Di Lorenzo ad affiancare Leo Ostigard nell'inedita difesa con cui il Napoli affronterà il Bologna di Motta al Dall'Ara. Per il brasiliano si tratta del debutto in Serie A e, in generale, della prima da titolare dall'inizio della stagione. Di Lorenzo si sistemerà, come al solito, sulla destra. Niente da fare per Zanoli, quindi, che era stato in ballottaggio con Natan dopo l'infortunio di Juan Jesus. Retroguardia in emergenza visto che anche Rahmani è ai box per un risentimento muscolare che lo ha costretto a uscire dopo dieci minuti di Braga-Napoli.

In attacco non ci sarà Politano, Garcia ha scelto Raspadori. Ancora panchina, quindi per Lindstrom. Confermati Osimhen e Kvara, nessun cambio a centrocampo dove agiranno Anguissa, Lobotka e Zielisnki. Azzurri costretti a vincere per non farsi staccare da Inter e Milan, che hanno vinto le rispettive sfide. Se il Napoli riuscisse a conquistare i 3 punti si porterebbe a 10 punti, alla pari con Juventus e Fiorentina, un punto sotto la sorpresa Lecce, due punti in meno del Milan e a -5 dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ferguson; Ndoye Zirkzee, Karlsson. All. Thiago Motta;

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.