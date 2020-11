Bologna-Napoli 0-1: Osimhen torna al gol e regala il successo agli azzurri

Il Napoli torna al successo in campionato espugnando il Dall'Ara di Bologna per 1-0. Decisivo un gol di Osimhen nella prima frazione. Per l'attaccante nigeriano si tratta della seconda realizzazione in stagione.

Gattuso conferma il 4-2-3-1 per la sfida contro l'amico Mihajlovic. Il tecnico azzurro sceglie Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. In porta Ospina vince il ballottaggio con Meret. A sinistra in difesa gioca Hysaj. Mario Rui e Ghoulam finiscono a sorpresa in tribuna, ufficialmente per scelta tecnica.

Questo l'undici partenopeo sceso in campo dal primo minuto: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen.

Gli ospiti fanno la partita, con Lozano e Osimhen che in velocità creano non pochi grattacapi alla retroguardia felsinea. Proprio il messicano al 23' confeziona uno splendido assist per l'ex Lille, che batte Skorupski di testa siglando il gol vittoria.

Il Napoli spreca tanto e non trova il raddoppio. L'arbitro Pasqua annulla un gol a Koulibaly in apertura di ripresa per fallo di mano di Osimhen, sul quale però c'è un netto fallo da rigore non ravvisato. Nel finale il Bologna ha una doppia occasione di pareggiare il match, ma Ospina salva prima su Orsolini e poi su Palacio.