Napoli nella 'bolla' di Castel Volturno: visita di controllo di routine degli ispettori Figc

Il Napoli prosegue l'isolamento fiduciario nella 'bolla' di Castel Volturno, presso il Centro Tecnico e l'hotel adiacente la struttura sportiva azzurra.

Nella giornata di oggi c'è stata anche la visita di controllo degli ispettori Figc per verificare che tutte le procedure sanitarie per il Covid-19 vengano rispettate, come già avvenuto nei mesi scorsi.

Fonti qualificate del club partenopeo, infatti, hanno riferito all'Ansa che la visita avvenuta stamattina e non è da ritenersi collegata al caso Juve-Napoli. Si tratta di una procedura di routine, che non è legata all'isolamento in particolare, visto che già altre tre volte nel periodo Covid, la Procura Federale aveva fatto visita a Castel Volturno per verificare il rispetto delle procedure.