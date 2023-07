Calciomercato Napoli | Il portiere della Primavera Boffelli va in prestito, ma resta in Campania

Nuova esperienza per Valerio Boffelli. Il portiere della Primavera del Napoli, classe 2004, lascia il club azzurro per trasferirsi in prestito alla Cavese 1919 per una stagione.

19 anni il prossimo 4 settembre, Boffelli è reduce da una lunga esperienza nel settore giovanile del club partenopeo, dove ha svolto tutta la trafila. Lo scorso anno nella Primavera azzurra ha collezionato 33 presenze in campionato con 9 clean sheet.