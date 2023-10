Biglietti Verona-Napoli: modalità di acquisto e limitazioni per i residenti in Campania

L'Hellas Verona rende noto che i biglietti per il settore ospiti in vista di Verona-Napoli, match valido per la 9a giornata di Serie A TIM 2023/24 e in programma sabato 21 ottobre (ore 15), allo stadio Bentegodi, saranno in vendita dalle ore 10 di lunedì 16 ottobre su Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale al costo di 40 euro, compresi diritti di prevendita.

Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.50 del 11/10/23, l’acquisto dei biglietti per i residenti in tutte le regioni, ad esclusione del Veneto, sarà limitato al solo settore Ospiti con obbligo di tessera del tifoso per i soli residenti nella regione Campania.

I residenti fuori dalla regione Veneto non potranno acquistare altri settori (salvo possessori tessera “Non vi lasceremo mai” di Hellas Verona). I titoli d’ingresso per il settore Ospiti saranno disponibili fino alle ore 19 di venerdì 20 ottobre secondo normativa e salvo esaurimento.

Per motivi di ordine pubblico Hellas Verona FC consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi del Napoli residenti in Veneto. Si avvisa, inoltre, che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.