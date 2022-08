Verona-Napoli, biglietti in vendita: prezzi e modalità di acquisto

Sono in vendita i biglietti per Hellas Verona-Napoli, prima giornata di Serie A, in programma lunedì 15 agosto 2022 alle ore 18.30 allo stadio Bentegodi.

Prezzo tagliando € 25,00. I prezzi sono comprensivi di prevendita.

Modalità di vendita:

1) Circuito VivaTicket – “Rete di vendita Calcio”

2) On-line tramite il sito www.vivaticket.it

Chiusura vendita settore ospiti in tutti i circuiti: Domenica 14-08-2022 ore 19.00.

Come da determinazione 27/2022 dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del 03/08/2022 la vendita dei tagliandi per il settore “ospiti”, “Curva Nord superiore”, avverrà esclusivamente ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della “SSC Napoli”. Tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.