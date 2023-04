Biglietti Udinese-Napoli: prezzi e modalità di vendita

Sono in vendita i biglietti per Udinese-Napoli, gara valida per la 33esima giornata di Serie A, in programma martedì 2 maggio 2023 alle ore 20.45 allo stadio Dacia Arena di Udine.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle 19.00 del giorno antecedente la gara. I biglietti sono in vendita sulla rete Ticketone, sia ai punti vendita che on line.

Il prezzo dei tagliandi è di 55 euro.