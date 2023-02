Sassuolo-Napoli, il club emiliano: "Vietato l'ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite"

In merito alla gara Sassuolo-Napoli, in programma venerdì 17 febbraio alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che la disponibilità dei tagliandi in Tribuna Est e Ovest è esaurita.

Il club neroverde comunica, inoltre, che sono ancora acquistabili, esclusivamente per i possessori della Sassuolo Card, posti in Tribuna Sud con una disponibilità residua di alcune centinaia di tagliandi.

"Si ribadisce che in Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card e per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda, infatti, che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo. Si ricorda, che in occasione di Sassuolo-Napoli, come previsto da decreto del Ministero degli Interni, è disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) e il divieto della vendita dei titoli di accesso in tutti i settori per le persone residenti a Napoli e in provincia di Napoli", si legge in una nota della società emiliana pubblicata sul proprio sito ufficiale.