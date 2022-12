Biglietti Sampdoria-Napoli: prezzi e modalità di vendita

Saranno in vendita, a partire da martedì 27 dicembre 2022, i biglietti per Sampdoria-Napoli, 17esima giornata di Serie A in programma domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova.

La vendita dei tagliandi avverrà secondo le seguenti modalità:

I biglietti saranno venduti ai soli possessori di tessera del tifoso della SSC Napoli (salvo differenti indicazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza). La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 10:00 di martedì 27 dicembre esclusivamente on-line su ticketone.it.

A partire dalle ore 10.00 di lunedì 2 gennaio, oltre alla vendita online, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso le rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale.



Prezzo: € 30,00.