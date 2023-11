Real Madrid-Napoli, salta la vendita dei biglietti: giallo su quando saranno a disposizione

Ancora problemi per chi voglia acquistare i biglietti per la trasferta di Champions League del Napoli al Bernabeu, a Madrid, per il ritorno della sfida col Real di Ancelotti.

La partita si giocherà il 29 novembre, e la vendita dei tagliandi sarebbe dovuta partire ieri. Non è andata così. Il via era stato annunciato per le 15, poi è stato rimandato di un'ora, infine rinviato a data da destinarsi.

“La vendita dei biglietti per il settore ospiti della partita Real Madrid-Napoli del 29/11/2023 h 21:00 è sospesa e verrà riprogrammata appena possibile”, recita oramai da quasi 24 ore il sito della Ssc Napoli.

Una vicenda particolarmente deludente per chi ieri è stato ore in attesa di poter comprare il tagliando, con la consapevolezza di doversi anticipare nell'attesa vista l'esiguo numero di biglietti a disposizione. E che oggi può, da un momento all'altro scoprire - forse troppo tardi - che la vendita è davvero iniziata.