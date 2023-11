Biglietti del settore ospiti 'sold out' per Real Madrid-Napoli, match valido per la quinta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024. E' quanto rende noto il club partenopeo attraverso il proprio sito ufficiale.

Il match tra 'blancos' e azzurri si disputerà allo stadio Santiago Bernabeu mercoledì 29 novembre alle ore 21.00.