Biglietti Napoli-Salernitana: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 21 aprile 2023.

In attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella provincia di Salerno. In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Vendita per utenti diversamente abili

I posti riservati ad utenti diversamente abili sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di venerdì 21 aprile. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco, e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48512/90600215/napoli-vs-salernitana-serie-a-tim).

Vendita per le scuole calcio campane (Tribuna Young)

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di venerdì 21 aprile. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-young/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/48512/90600215/napoli-vs-salernitana-serie-a-tim).

Vendita per le famiglie (Tribuna Family)

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di venerdì 21 aprile, presso i punti vendita abilitati e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 25,00

Under 12 € 10,00.