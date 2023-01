Biglietti Napoli-Roma: prezzi e modalità di vendita

Dalle ore 12.00 di venerdì 13 gennaio 2023 sono in vendita i biglietti per la gara di campionato Napoli-Roma del 29 gennaio 2023 ore 20.45 allo stadio Maradona.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 15,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previste tariffe ridotte eccetto per il settore tribuna Family. Non sarà consentito il cambio utilizzatore.

In attesa della determinazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e in ottemperanza alle indicazioni delle autorità competenti, la vendita sarà vietata ai residenti nella regione Lazio, fatta eccezione per i possessori di fidelity card SSC Napoli (Fan Stadium Card).

A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 18 gennaio saranno attive le promozioni per i diversamente abili, per la tribuna Family e per la tribuna Young. Il settore diversamente abili e la tribuna Young saranno acquistabili attraverso una piattaforma dedicata e consultabile al seguente link: https://promozioni.ticketone.it/event/it/48506/90600215/napoli-vs-roma-serie-a-tim.