Napoli-Monza, disponibili biglietti per i settori inferiori di Curva B e Distinti

Procede in maniera spedita la prevendita per Napoli-Monza, gara che segna l'esordio stagionale al Maradona degli uomini di Spalletti in campionato.

Sul sito di Ticketone sono disponibili i tagliandi per i settori inferiori di Curva B e Distinti, inizialmente non in vendita. Ancora disponibili alcuni tagliandi di Tribuna Posillipo, Curva A superiore e Distinti superiori.