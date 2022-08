Biglietti Napoli-Monza: prezzi e modalità di vendita

I biglietti per la gara di campionato Napoli-Monza, che si disputerà il 21 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo Stadio Diego Armando Maradona, saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di giovedì 11 agosto:

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Al momento gli anelli inferiori delle curve e dei distinti non saranno posti in vendita.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale della Ssc Napoli.