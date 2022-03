Febbre biglietti per Napoli-Milan, TicketOne: "Avremmo riempito due stadi Maradona"

Cresce l'attesa in città per Napoli-Milan, big match in programma domenica sera allo stadio Maradona. Sin dal pomeriggio di lunedì, quando è partita la vendita libera dei tagliandi, è scattata una vera e propria caccia al biglietto tra i tifosi azzurri. Pochi ancora i posti disponibili per assistere all'incontro tra azzurri e rossoneri.

Ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", ha parlato Amedeo Bardelli, dell'area sport TicketOne, il circuito attraverso il quale vengono venduti i biglietti per le gare casalinghe del club partenopeo: "Napoli-Milan sold-out? In pratica sì. Come ho detto già più volte, sul web si può ancora trovare qualcosa che si libera da sponsor o zone che si possono mettere in vendita. Sostanzialmente qualcosina per un paio di giorni, ma si parla di posti meno belli. La gente si è messa in fila ben prima dell’apertura della vendita, tra l’altro su internet la vendita era riservata soltanto a chi ha la Fidelity Card del Napoli, è stato un assalto che noi abbiamo ben arbitrato tra punti vendita e web. Tra l’altro nei punti vendita si può acquistare anche senza tessera. Nonostante tutto abbiamo esaurito tutto quanto. Curva A e Curva B sono andate praticamente esaurite in 35-40 minuti. Se ci fossero stati due stadi Maradona, li avremmo comunque riempiti e ho detto poco".