Biglietti Napoli-Milan Champions League, curve e distinti superiori in vendita progressivamente fino a mercoledì

La Ssc Napoli comunica che da questa mattina è stata messa in vendita una quota di biglietti degli anelli superiori di Distinti e Curve per la gara dei quarti di Champions League Napoli-Milan, in programma allo stadio Maradona martedì 18 aprile.

Un'altra percentuale di tagliandi, per i suddetti settori, sarà messa in vendita domenica mattina.

Altre quote di biglietti, sempre di Distinti e Curve superiori, verranno messe in vendita progressivamente lunedì, martedì e mercoledì.