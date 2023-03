Napoli-Milan Champions League, in vendita altri biglietti di curve e distinti

La SSC Napoli comunica che per la gara Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma il 18 aprile allo stadio Maradona, a partire da venerdì 31 marzo alle ore 10 sarà messa in vendita una ulteriore quota di tagliandi degli anelli inferiori di Curve e Distinti.

Successivamente - previa comunicazione del club partenopeo - la vendita sarà aperta anche agli anelli superiori dei Distinti e delle Curve.

I prezzi per le Curve sono di 90 euro, mentre per i Distinti di 130. I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card).