Biglietti Napoli-Hatayspor: prezzi e modalità di vendita

Sabato 29 luglio, alle ore 18.30, Napoli e Hatayspor scenderanno in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per il primo dei match amichevole in cui gli azzurri di Rudi Garcia saranno impegnati durante il ritiro in Abruzzo.

La vendita dei tagliandi per assistere al match avrà inizio martedì 25 luglio alle ore 10.00.

Questi i prezzi:

Tribuna

Intero € 40,00

Under 14 € 25,00

Distinti

Intero € 25,00

Under 14 € 14,00

Curve

Intero € 14,00 (non sono previste tariffe ridotte)

Nei settori Distinti e Tribuna saranno applicate tariffe ridotte per gli Under 14.

I biglietti potranno essere acquistati on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.