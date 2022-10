Biglietti Napoli-Glasgow Rangers: prezzi e modalità di vendita

Sono in vendita i biglietti per la gara di Uefa Champions League Napoli-Glasgow Rangers, che si disputerà il 26 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona.

I prezzi a tariffa intera

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 75,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 70,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curva anello superiore € 50,00

Curva anello inferiore € 25,00

I prezzi riservati agli abbonati 2022/23

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 10,00/€ 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 56,00

Distinti anello inferiore € 28,00

Curva anello superiore € 40,00

Curva anello inferiore € 20,00

Per i primi due giorni, e precisamente fino alle ore 23.59 di domenica 16 ottobre 2022, gli abbonati della stagione 2022.23, potranno usufruire della prelazione e dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto oppure usufruire, da lunedì 17/10 ore 12:00 solo della tariffa scontata, scegliendo un posto alternativo a quello dell’abbonamento tra quelli disponibili, inserendo il numero di fidelity card come codice promozionale. Contestualmente saranno messi in vendita i posti non occupati dalla prelazione per gli abbonati.

A partire dalle ore 12.00 di lunedì 17 ottobre 2022 proseguirà la sola vendita libera sui posti disponibili e gli abbonati della stagione 2022/23, che non hanno acquistato il biglietto nella fase di prelazione, avranno la possibilità di usufruire comunque dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non più della prelazione sul posto.